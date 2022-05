Fifa en EA Sports zullen niet langer samenwerken voor Fifa-game

Gameontwikkelaar Electronic Arts (EA) en de internationale voetbalbond Fifa zullen hun overeenkomst om samen het populaire spel Fifa te maken niet verlengen. Toch moeten gamers zich nog geen zorgen maken.

Een ander jaartal en een andere stervoetballer op de cover. Meer had het succesgame Fifa nooit nodig om jaarlijks te verkopen als zoete broodjes. Toch zal die cover er weldra anders gaan uitzien. De naam Fifa verdwijnt. Het spel zal vanaf 2023 door het leven gaan als EA Sports FC.

De internationale voetbalbond wilde dubbel zoveel inkomsten halen uit het spel, maar dat botste met de visie van gameontwikkelaar EA Sports. Het contract tussen de twee partijen wordt daarom niet verlengd. Het loopt nog tot net na het WK in Qatar. Daarna komt een eind aan bijna drie decennia partnerschap. Momenteel spelen ongeveer 150 miljoen mensen Fifa. De afgelopen twintig jaar bracht het spel meer dan 20 miljard euro op.

De volgende Fifa wordt de laatste in samenwerking met de internationale voetbalbond. ‘We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de volgende Fifa de beste ooit wordt’, aldus EA, met meer features, game modes, World Cup-content, clubs, competities en spelers dan in enige andere Fifa-titel in het verleden.’

Alle knowhow zit dan ook bij EA en het bedrijf belooft dat er weinig impact zal zijn op de opvolgers van de Fifa-reeksen. Zo heeft EA een heleboel individuele contracten met clubs, competities en toernooien om ze toe te voegen aan het spel.

De Fifa broedt dan weer op een rivaliserend spel. ‘Het zal het beste zijn op de markt met de naam die iedereen herkent’, aldus Fifa-voorzitter Gianni Infantino – de Wereldvoetbalbond lonkt al langer naar andere ontwikkelaars om extra voetbalgames te maken. Het getouwtrek over wie de beste game zal aanbieden, is dus al begonnen. EA lijkt daarbij aan de winnende hand. Een reeks grote clubs zoals Real Madrid en Ajax kondigden hun medewerking met hen aan met de hashtag EA Sports FC en de zin ‘wij zijn lid van de club’.

Estamos en El Club.

Más información en julio 2023.#EASPORTSFC pic.twitter.com/0s4kSFCpLL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2022

Verder ondertekenden de Britse Premier League en de Champions League al exclusieve contracten met EA. De Fifa-voetbalsimulator zal het daarom dus zonder verschillende topcompetities en toptoernooien moeten stellen.

Tegelijk heeft Fifa bepaalde namen in handen die het liever niet zal delen met EA. Fifa-evenementen, waaronder het Wereldkampioenschap, zullen dan niet langer door EA gesimuleerd kunnen worden. De ceo van EA hoopt alsnog op een akkoord met de wereldwijde voetbalbond om die laatste restjes met een Fifa-naam aan zijn EA Sports FC toe te voegen.