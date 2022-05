Al acht doden bij protesten in Sri Lanka

Bij rellen in Sri Lanka zijn al acht doden gevallen. Het volk eist dat president Gotabaya Rajapaksa aftreedt. De avondklok in het land is verlengd.

Woedende Sri Lankanen dwongen premier Mahinda Rajapaksa, de broer van president Gotabaya Rajapaksa, eerder al tot ontslag. Het volk eist dat nu ook de president zelf aftreedt. De volks­opstand, die gepaard ging met rellen, eiste het leven van acht mensen, onder wie twee agenten.

Tweehonderd mensen raakten gewond tijdens de rellen dinsdagochtend. Dinsdagnacht raakten nog eens 4 mensen gewond tijdens een schietpartij in Rathgama. Dat schrijft internationaal persagentschap Reuters.

De president kondigde vorige week vrijdag de noodtoestand af in zijn land, waar al geruime tijd antiregeringsprotesten plaatsvinden. Het land zit in de zwaarste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948. Sri Lanka telt zowat 22 miljoen inwoners, en kampt met een tekort aan levensmiddelen, medicijnen en brandstof. Ook zijn er geregeld stroomonderbrekingen. Als gevolg van de crisis vinden er aanhoudende antiregeringsprotesten plaats.

De avondklok in het land werd verlengd, zeker tot donderdag. Het leger kreeg ondertussen de opdracht om iedereen die publiek eigendom beschadigt of anderen in gevaar brengt, onder vuur te nemen. Minister van Defensie Kamal Gunaratne, een aanhanger van president Rajapaksa stelde tijdens een persconferentie dat gehoopt werd de avondklok na donderdag af te schaffen. Hij ontkende dat de noodtoestand een stap richting een militair regime zou zijn.

Met het aftreden van de premier zullen alle ministers hun post verliezen. Zodra een nieuwe premier is benoemd, moet de president nieuwe ministers kiezen. Die zullen dan een interim-regering vormen. Voorzitter van het parlement Mahinda Yapa Abeywardena liet weten dat er vandaag online meetings zullen plaatsvinden om dat te bespreken.