Voorwaarden van Michelle Martin lopen deze zomer af, dan is ze volledig vrij

Als Michelle Martin haar voorwaarden niet schendt, komt ze komende zomer helemaal vrij. Dan zit de straf van de ex-vrouw van Marc Dutroux er volledig op, zo meldt Sudinfo.

Michelle Martin werd in 2004 voor het assisenhof in Aarlen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar, omdat ze de kinderen in de kelder van ex-echtgenoot Marc Dutroux geen eten gegeven en gered had. Zij diende een verzoek in om vroeger vrij te kopen bij de strafuitvoeringsrechtbank en kwam in 2012 vervroegd vrij onder voorwaarden, die voor tien jaar opgelegd werden.

Die tien jaar lopen in juni van dit jaar af, melden de kranten van Sudpresse. En dus wordt Martin een volledig vrij persoon. Zij zal net als ‘gewone’ burgers alleen weer naar de gevangenis moeten als zij opnieuw iets zou mispeuteren.

De ex-echtgenoot van Martin, Marc Dutroux, werd op hetzelfde assisenproces in 2004 veroordeeld tot levenslange opsluiting. Ook hij heeft via zijn advocaten al pogingen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar de kans lijkt erg klein tot onbestaande dat daar ooit op ingegaan wordt.