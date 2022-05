Dode en zwaargewonde bij gasontploffing in Deerlijk

In het West-Vlaamse Deerlijk heeft zich woensdagochtend een gasontploffing voorgedaan. Een propaanfles ontplofte in een vrachtwagen. De bestuurder overleefde het niet, de passagier is zwaargewond. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De propaanfles van 10 liter stond in een geparkeerde vrachtwagen en ontplofte. ‘De chauffeur en passagier van de vrachtwagen zagen witte damp uit hun laadruimte komen en stopten daarom om hun lading te controleren’, zegt Piet Berlaen van brandweerzone Fluvia aan De Standaard. Tijdens die controle is de gasfles ontploft. De bestuurder kwam daarbij om het leven, de passagier raakte zwaargewond. De ontploffing was tot ver te voelen: buurtbewoners getuigen dat hun huis ervan daverde.

Hoe het tot een ontploffing kwam, is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

‘Op de vrachtwagen stonden meerdere gasflessen, maar die zijn intussen veilig bevonden’, zegt Berlaen. ‘De perimeter van 50 meter geldt wel nog. 17 mensen zijn geëvacueerd omdat ze in die perimeter aanwezig waren.’

Al het verkeer richting de Vichtesteenweg vanaf de E17 is volledig afgesloten.

