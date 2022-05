Al Jazeera-journaliste doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

Shireen Abu Akleh, een bekende journaliste bij het Arabische nieuwszender Al Jazeera, is omgekomen bij een vuurgevecht in de regio van Jenin op de Westelijke Jordaanoever. De zender beschuldigt Israël.

Shireen Abu Akleh, een journaliste met ruim 20 jaar ervaring, is vroeg in de ochtend omgekomen op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt haar werkgever Al Jazeera en wordt ook door het Palestijnse ministerie van Gezondheid gemeld.

‘Veroordeel en hou Israël verantwoordelijk voor de moord op onze collega Shireen Abu Akleh’, roept de nieuwszender op. Volgens de eerste berichten was Abu Akleh zeker herkenbaar als pers.

Over de omstandigheden van het overlijden is nog niet veel duidelijk. Er zou een vuurgevecht zijn uitgebroken waarbij de journaliste in het hoofd geraakt werd. Een andere journalist van een Palestijnse krant zou ook geraakt zijn, maar is buiten levensgevaar.

Het Israëlisch leger belooft de zaak te onderzoeken, zegt persagentschap AP. Ze zouden ook rekening houden met een scenario waarbij Palestijnen de journaliste doodschoten.

