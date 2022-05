Weerbericht | Zomerse dag met opnieuw hoge maxima

Het wordt woensdag overwegend zonnig en droog, met in de loop van de dag meer en meer wolkenvelden vanaf het westen. Het kwik stijgt opnieuw naar maxima tussen 18 en 26 graden, meldt het KMI.

Tegen de avond is een bui mogelijk aan de kust. Er waait een matige en lokaal vrij krachtige zuidwestelijke wind. De rukwinden kunnen oplopen tot 50 à 55 km/u. De komende nacht halen we minima tussen 8 en 13 graden.

Donderdag begint de dag met nog veel bewolking in het centrum en het oosten van het land en is er ‘s ochtends nog een bui mogelijk in de Ardennen. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. De maxima schommelen van 16 tot 20 of 21 graden. De wind wordt matig uit westelijke richtingen.

Vrijdag blijft het droog met veel zon, stapelwolken en hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden. De wind waait meestal matig, en aan de kust soms vrij krachtig, uit het zuidwesten tot het westen.

Zaterdag krijgen we mooie zonnige perioden, die afwisselen met velden van vooral middelhoge en hoge bewolking. In het binnenland stijgt het kwik naar 18 tot 22 graden. Aan de kust blijft het door een wind uit zee wat koeler, met maxima rond 16 graden. De wind waait meestal zwak uit zuidwest. Later ruimt hij naar het noorden of wordt hij veranderlijk. Aan zee kan er in de namiddag soms een matige noordwestenwind staan.

Zondag blijft het droog met zon en hoge sluierbewolking. Het wordt warm met maxima van 19 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 graden of wat meer in het centrum bij een zwakke tot matige oostelijke wind.