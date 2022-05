Nederland en Oekraïne naar finale Songfestival

De Nederlandse zangeres S10 en het Oekraïense Kalush Orchestra wisten zich zonder problemen te plaatsen voor de finale van het Eurovisiesongfestival.

Veel watervallen, vuurspuwers en discobollen in de eerste halve finale van het Songfestival, dat dit jaar plaatsvindt in de Italiaanse stad Turijn. Zeventien landen traden op, waarvan er tien een plekje veroverden voor de finale komende zaterdag.

Grote verrassingen waren er niet. Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending, kon tijdens de show op het grootste applaus rekenen uit de zaal en wist ook de vakjury en de kijkers thuis te overtuigen. Met het nummer ‘Stefania’, een ode aan de moeder van de zanger en bij uitbreiding aan het Oekraïense moederland, geldt de groep als dé absolute topfavoriet op de eindzege.

Onze noorderburen stuurden S10 (Stien den Hollander). Bij aanvang van haar nummer ‘De diepte’ leek ze erg zenuwachtig, maar de langharige zangeres bloeide gaandeweg helemaal open. Met haar doorleefde vertolking en melancholische lied over liefdesverdriet wist ze uiteindelijk voldoende stemmen te veroveren om zich te plaatsen voor de finale.

Ook de Griekse zangeres Amanda Georgiadi Tenfjord, met haar lied ‘Die together’ een van de schaduwfavorieten voor de overwinning, stootte door naar de finale. Portugal kwalificeerde zich eveneens voor de eindronde, met het prachtige lied ‘Saudade saudade’.

In hun gele morphsuits en met het lied ‘Give that wolf a banana’ zorgde de Noorse groep Subwoolfer zonder twijfel voor de meest komische inzending van de avond. In dezelfde categorie valt het carnavalsnummer van Moldavië. Zwitserland, Armenië, IJsland en Litouwen vervolledigen het lijstje finalisten.

Donderdag vertegenwoordigt Jérémie Makiese ons land in de tweede halve finale met het nummer ‘Miss you’. Dan weten we of België zich kan plaatsen voor de finale op zaterdag 14 mei en wie de Italiaanse groep Maneskin opvolgt als winnaar van het Eurovisiesongfestival.