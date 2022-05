Ettertjes en machteloze ouders: ‘Als je eens wist’ is beklijvende tv

De derde docu-reeks van Hilde Van Mieghem over geweld in persoonlijke relaties gaat over oudermishandeling. Pas in de tweede aflevering komen de verhalen die je daar als onbevangen kijker bij verwacht: een volwassen zoon die zijn vader terroriseert omdat hij ­elke dag geld eist om drugs te kopen. En een dochter die haar oude moeder zo bang maakt dat die op papier laat vastleggen dat de ­dochter niet verwittigd mag worden als ze sterft. De dochter heeft tegen dan het halve huis al leeggehaald.