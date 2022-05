De iPod: Apple zet punt achter 21 jaar muziekgeschiedenis

Apple heeft beslist om geen nieuwe exemplaren meer te maken van de iPod Touch. Dat was het laatste overblijvende model van zijn legendarische muziekspeler.

De meest recente uitvoering van de iPod Touch dateert al van 2019. Er zullen er geen nieuwe worden gemaakt, de iPod Touch blijft wel te koop tot de voorraad is uitgeput. Dat de iPod op zijn laatste benen liep, was al jaren duidelijk. Eigenlijk verloor het apparaat al in 2007 zijn bestaansreden: toen lanceerde Apple de iPhone, een smartphone die ook een muziekspeler was. Maar uiteindelijk heeft de iPod het daarna dus nog 15 jaar uitgezongen.

De oorspronkelijke iPod uit 2001. Foto: rr

De originele iPod uit 2001 betekende een revolutie in de muziekindustrie, in combinatie met de twee jaar later gelanceerde iTunes Store-muziekwinkel. De iPod werd ontworpen door Apple-ingenieur Tony Fadell, die later ook een sleutelrol speelde in de ontwikkeling van de iPhone. Het minimalistische witte uiterlijk van het toestel was dan weer ontsproten uit het brein van de geniale designer Jonathan Ive, die haast 20 jaar lang het uitzicht van de Apple hardware bepaalde en de rechterhand was van Steve Jobs.

MP3-muziekspelers bestonden al. Maar de meeste konden maar enkele tientallen muzieknummers opslaan. De iPod was gebouwd rond een harddisk van 5 gigabytes, waardoor hij aan de grote kant was, maar wel een volledige muziekcollectie kon bewaren – 1.000 songs, zo luidde de belofte van Apple.

Jonathan Ive inspireerde zich op het ontwerp van een transistorradio van het Duitse merk Braun uit de jaren 50, een ontwerp van zijn grote voorbeeld Dieter Rams. Hij zette met de witte iPod een uitgepuurde, minimalistische stijl neer die de jaren nadien overal in de elektronica-industrie, en daarbuiten, werd geïmiteerd. Bij een witte iPod hoorde natuurlijk een witte koptelefoon - tot vandaag pakt Apple uit met witte Airpod-oortjes. De naam iPod leeft ook door in het woord ‘podcast’: een uitzending (broadcast) die je kon beluisteren op een iPod.