Postuum eerbetoon voor Reinhilde Decleir bij de Ultimas

Reinhilde Decleir, die vorige maand overleed, werd vanavond tijdens de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen bekroond voor haar carrière. Opmerkelijk: de publieksprijs ging naar Tegenwind, een controversiële documentairereeks over de coronacrisis.

Na de digitale editie van 2021 werden de Vlaamse cultuurprijzen deze avond weer live uitgereikt in De Singel. Voor het eerst sinds de start van de campagne in 2003 wordt de Ultima voor algemene culturele verdienste postuum uitgereikt, dit jaar aan theatericoon Reinhilde Decleir die begin april op 73-jarige leeftijd overleed na een lange strijd tegen kanker. De nominatie was al verzilverd voor haar dood en Decleir was op de hoogte.

Met haar sociaalartistieke gezelschap Tutti Fratelli creëerde de Antwerpse mater familias van theater en tv volgens de jury een ‘aardverschuiving’ in het Vlaamse cultuurlandschap en verzette ze zich tegen armoede en sociale uitsluiting. Ook als actrice liet ze haar kwetsbaarheid en humor zien. Een van de series waarin Decleir zich recent nog liet opmerken, is Beau séjour van het regisseursduo Kaat Beels en Nathalie Basteyns. Zij krijgen de Ultima voor film en visuele media.

Gemeenschapsvorming was een rode draad doorheen de andere laureaten. Behalve voor literatuur (Annelies Verbeke) kozen de vakjury’s niet voor grote kleppers, wel voor kleinschalige initiatieven. Zo wordt Hnita Jazz Club (cultureel ondernemerschap) in Heist-op-den-Berg geloofd voor de ‘grote maatschappelijke impact in niet-stedelijk gebied’ en de samenwerking met de lokale gemeenschap, onder andere via een coöperatieve vennootschap voor de aankoop van hun gebouw. Hetzelfde geldt voor de participatieve werking van Kobe Matthys/Agentschap (beeldende kunst), Lucinda Ra (podiumkunsten), bekend om hun creatieprocessen in de psychiatrie en sociale woonblokken, en de Borgerhoutse reuzenstoet (roerend en immaterieel erfgoed) die de brug slaat tussen verschillende culturen en generaties in de stad.

Theatermaker Gorges Ocloo gaat met de nieuwe prijs voor opkomend talent lopen, ook al draait hij ondertussen al een kleine tien jaar mee. Ook bij muziek gaat de Ultima naar de veelzijdige jonge sopraan Lieselot De Wilde die zich zowel thuis voelt in hedendaagse muziek als bij oude ensembles. Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum wordt de burgerbeweging Grootouders voor het klimaat (sociaal-cultureel volwassenenwerk) in de bloemetjes gezet.

Traditie staat ook bij deze editie naast experiment. Met de Belgische Improvisatieliga (amateurkunsten) wordt het oudste improvisatiegezelschap van Vlaanderen bekroond, terwijl festival Horst Arts and Music (architectuur en toegepaste kunst) dan weer inspireert door de vernieuwende manier waarop het kunst samenbrengt met architectuur, design, stedenbouw en mode. Tot slot ging de publieksprijs, nieuw sinds dit jaar, naar Tegenwind. Van de 136 genomineerden kreeg deze controversiële documentairereeks over de coronacrisis de meeste stemmen van het grote publiek.