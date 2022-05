Politie onderzoekt brand op NMBS-site Gentbrugge

De oorzaak van de brand die dinsdagmiddag woedde op de voormalige NMBS-site in de Gentse deelgemeente Gentbrugge, wordt momenteel politioneel onderzocht. Er is voorlopig geen branddeskundige aangesteld. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De brand in een van de loodsen op de Arsenaalsite ging gepaard met hevige rookontwikkeling.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In maart woedde ook al een zware brand in de oude loodsen en die bleek toen aangestoken.