Omdat de Russische troepen Kiev niet langer in het vizier nemen, zetten de inwoners van de Oekraïense hoofdstad hun leven stilaan weer op de rails. Ze slapen niet langer in een metrostation en durven al eens een toneelvoorstelling mee te pikken.

In minder dan een week tijd moest actrice Kateryna Shkola drie rollen leren. Haar theatergezelschap, dat het stuk Drie liefdes voor de oorlog kort op de planken had gebracht, is uitgedund. Vier acteurs ...