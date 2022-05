Vier verdachten opgepakt voor brand in Beringen die twee brandweermannen het leven kostte

De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo heeft maandag vier verdachten opgepakt voor brandstichting in een leegstand pand in Beringen in augustus 2019. Dat meldt het parket van Limburg dinsdag. De brand kostte twee brandweermannen het leven.

Op het moment van de feiten waren drie van de vier verdachten minderjarig. Alle vier zijn ze afkomstig uit Beringen. De brand zou mogelijk per ongeluk door de verdachten zijn veroorzaakt.

In de nacht van 10 en 11 augustus 2019 brak er in een leegstaand appartementscomplex op de Koolmijnlaan in Beringen brand uit. Bij het blussen kwamen twee brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder om het leven. Uit onderzoek van de politie bleek al eerder dat de brand aangestoken was.