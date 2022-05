De inflatie hebben we al, krijgen we nu ook een recessie? Of erger?

Het was oorlog, de energieprijzen stegen fors, de inflatie wakkerde aan en de economie was op de sukkel. We hebben het over de jaren zeventig. Of zouden we het ook over nu kunnen hebben? We zitten alleszins in een periode van inflatie en de rente stijgt. Maar staan we dan ook vlak voor een recessie? Een glazen bol hebben we niet, maar wat is er op komst?