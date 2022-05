Vluchter Lennard Kämna baas op de Etna, Vansevenant mist kans op roze trui

Lennard Kämna (25) won de vierde rit in de Giro, van Avola naar de flanken van de vulkaan Etna. De Duitser van BORA-hansgrohe klopte de Spanjaard Juan Pedro Lopez in een spurt met twee. De renner van Trek-Segafredo pakt wel de roze trui over van Mathieu van der Poel. Sylvain Moniquet klopte Mauri Vansevenant, die lang virtueel in het roze reed, voor de vierde plaats.

Hoe kwam de zege tot stand?

Meteen na de start regende het aanvallen, door onder meer Thomas De Gent, Mathieu van der Poel en Biniam Girmay. Uiteindelijk rijden veertien renners weg, met daarbij twee Belgen: Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) en Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal). De andere vluchters: Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), Valerio Conti (Astana), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), het Cofidus-duo Rémy Rochas en Davide Villella, Diego Camargo (EF Education), Erik Fetter (EOLO), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert), Alex Cataford (Israel-Premier Tech); Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Juan Pedro López (Trek-Segafredo) en Lilian Calmejane (AG2R-Citroën).

Vansevenant was de best geplaatste in het klassement, op 43” van Mathieu van der Poel en reed al snel virtueel in het roze. Het peloton liet begaan, waardoor de vluchter tot iets meer dan elf minuten voorsprong bij elkaar reden. Die zakte toen Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers het tempo verhoogden in het peloton.

Oldani hield echter knap stand en op de steilste stukken (tot 10%) probeerde Lopez het opnieuw. Met succes. Hij hield de rest ter plaatse en reed in een ruk naar en voorbij Oldani. Allleen Vansevenant, Moniquet en Kämna bleven achter hem nog over en op 6 km van de finish probeerde Kämna alleen naar de leider te rijden. De twee Belgen konden niet meer reageren en werden zelfs nog voorbijgestoken door Taaramäe. Lopez werd op 3 km van de finish bijgehaald door Kämna, die hem klopte in de sprint nadat de laatste bocht een beetje verkeerd inschatte en een gaatje moest laten. De Spanjaard pakte wel de roze trui.

Verder nog iets dat u moet weten?

De Etna was in 2017, 2018 en 2020 ook het decor van een bergop finish in de Giro d’Italia. Ook toen was de ritzege voor een renner uit de vroege vlucht.

Miguel Angel Lopez was na Jan Tratnik op dag drie de tweede opgever in deze Giro. De Colombiaan van Astana, in 2018 nog derde in de Giro, gaf op met een heupblessure.