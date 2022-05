Britse voetballersvrouwen vechten het uit in gemediatiseerd smaadproces

Te twee bekende Britse voetballersvrouwen, Coleen Rooney en Rebekah Vardy, vechten een ruzie uit in de rechtbank. Op de eerste dag van het proces beschuldigde Rooney Vardy ervan zo veel mogelijk bewijsmateriaal te willen vernietigen, iets wat Vardy ontkent.

Aanleiding voor het proces is een geëscaleerde ruzie tussen de twee voetballersvrouwen Coleen Rooney (vrouw van ex-topvoetballer Wayne Rooney) en Rebekah Vardy (echtgenote van Leicester City-spits Jamie Vardy). In 2019 voerde Rooney een onderzoek uit om erachter te komen wie informatie van haar privaat Instagram-account lekte naar The Sun. Rooney verzon een aantal verhalen via haar Instagram, waaruit volgens haar bleek dat Rebekah Vardy alle informatie doorgaf aan de roddelpers. Uiteindelijk maakte ze een post op Instagram waarin ze Rebekah Vardy beschuldigde: ‘It’s………… Rebekah Vardy’s account’.

De Britse roddelpers gaf Rooney daarna de bijnaam ‘Wagatha Christie’, een samentrekking van WAG (Wives And Girlfriends) en de bekende Britse misdaadschrijfster Agatha Christie. Vardy klaagde Rooney later aan voor smaad, omdat ze beweert dat Rooneys beschuldiging vals is.

Iets te toevallig

Op de eerste dag van het proces tussen de twee ging het er al meteen hard aan toe. Coleen Rooney beschuldigde Rebekah Vardy er vandaag van dat ze voor de start van de rechtszaak zo veel mogelijk bewijsmateriaal wilde vernietigen. De advocaten van Rooney beweerden dat mogelijk belangrijke Whatsapp-berichten waarbij Vardy betrokken was handmatig waren verwijderd. Vardy’s advocaten zeiden dan weer dat Vardy per ongeluk haar telefoon van een boot in de Noordzee liet vallen, en dat Vardy’s IT-expert het wachtwoord van een back-up van haar Whatsapp-account was kwijtgeraakt.

Dat is volgens Rooney’s advocaten net iets te toevallig. Volgens hen gaat het om een ‘doelbewuste en berekende’ campagne van Vardy en haar team om mogelijk belastend bewijsmateriaal te verwijderen en op die manier ‘een eerlijk proces te voorkomen’.