‘Hoeveel vakjes je ook kunt aanvinken, mensen zien eerst je huidskleur’

‘Verbaasd? Nee, dat ben ik niet. Ik weet waar ik woon’, zegt Emeraude Tshidibi Kabeya (31) wanneer we haar de resultaten van De Stemming voorleggen. Daaruit spreken de verwachtingen die we hebben van niet-westerse migranten. Niet alleen moeten ze de taal leren, maar ook 55 procent van de respondenten geeft aan dat geboren zijn in ons land een voorwaarde is om zich ‘echt’ Belg of Vlaming te mogen noemen. 37 procent vindt dat ook de ouders hier geboren moeten zijn.

Kabeya slaakt een zucht over dat laatste. Als driejarige kwam ze met haar familie als politiek vluchtelinge naar België uit Congo en groeide op in Leefdaal. ‘Dan word je snel geviseerd. Vaak door iets oudere kinderen.’ Maar ook als volwassene blijft het een deel van haar leven. ‘Ik beschouw mezelf als goed geïntegreerd. Ik werk voor de jeugddienst van Leuven, wij doen dit interview in het Nederlands. Ik voed mijn dochter op in het Nederlands, niet in mijn moedertaal’, zegt ze. En toch zal het, ook voor haar dochter die hier geboren werd, anders zijn. ‘Hoeveel doosjes je ook kunt aanvinken, als mensen me voor het eerst ontmoeten, zien ze mijn huidskleur. Die herkenbaarheid ontbreekt. Vaak verstoppen ze zich dan achter voorwaarden als taal en integratie. Maar eigenlijk gaat het daar niet over’, zegt Kabeya.

Wouter Tran (20). Zijn vader komt uit Vietnam, zijn moeder uit China. Sebastian Steveniers.

Datzelfde gevoel heeft student juweelontwerp Wouter Tran (20). Zijn vader komt uit Vietnam, zijn moeder uit China. ‘Als kind had ik vooral ‘Belgische’ vrienden. Ik voelde me niet anders dan hen. Maar toch krijg je dat label “die Chinees”. Maar ook waren er bepaalde verwachtingen: ‘Als tweede generatie met ouders die het hier goed doen, worden er bepaalde dingen van mij verwacht’, legt hij uit. Voluit gaan voor zijn artistieke passie stuitte vaak op onbegrip. ‘Heb je roots in Azië, dan moet je wel ingenieur willen worden of arts’, legt hij uit. Zijn keuze voor juweelontwerp aan de Antwerpse Academie kon niet altijd op evenveel begrip rekenen. De stad bleek ook om andere redenen niet voor de hand liggend. ‘Ik woon net buiten het centrum, en ik ben ’s avonds altijd op mijn hoede. Meestal blijft het bij wat geroep, maar soms komen ze ook rond je staan.’ Tran legt uit hoe dubbel die toon dan is. ‘Vaak zijn ze zat, en zien ze er zelf geen kwaad in. Maar vreemden die een cirkel rond je maken, je dan vastpakken terwijl ze zeggen ‘mijn Chinese vriend’, dat is intimiderend. Ik ben altijd op mijn hoede, ook tijdens het uitgaan. In mijn ervaring is de blik op mensen van Aziatische origine trouwens heel wat minder positief geworden.’

Positieve discriminatie

Uit De Stemming blijkt ook dat Vlamingen wel vinden dat, eens een nieuwkomer in België is, hij of zij niet onrechtvaardig mag worden behandeld. Een meerderheid vindt dat de overheid praktijktests moet uitvoeren om te controleren op discriminatie bij aanwervingen. Maar hoe zwaar weegt dat op tegen al die verwachtingen die vasthangen aan ‘Vlaming zijn’? Het voelt voor Kabeya heel dubbel. ‘Als mensen werkelijk verbaasd zijn over deze cijfers, dan is dat omdat ze zich dat door hun huidskleur kunnen permitteren.’

‘Mijn ouders hebben er bewust voor gekozen om mij een Vlaamse voornaam te geven. Ik merk het verschil met mijn Aziatische vrienden die een voor de meeste Belgen “exotisch” klinkende voornaam hebben. Dat woord gebruik ik niet in positieve zin, trouwens. Na een eerste positieve sollicitatiegesprek via de telefoon, verschijnt er vaak verbazing op hun gezichten als werkgevers me live zien. Ze zijn vaak heel enthousiast, tot ze mij in het echt ontmoeten. Dan is er wat ongemakkelijk geschuifel en een wel erg kort gesprek. Waarna ik niets hoor.’

Kabeya beaamt: ‘Komt er iemand op de jeugddienst binnen, dan zullen ze haast automatisch de witte persoon aanspreken. Daarna vragen ze waar het onthaal is, zelfs als ik ze zou kunnen verder helpen. Ik word zelfs niet overwogen, laat staan dat ik een hogere functie heb dan iemand wit, wat wel het geval is’, legt ze uit. Maar ook het omgekeerde komt vaak voor, en is even frustrerend: ‘Of je bent onzichtbaar, of je bent “the black girl”. Dan word je bijvoorbeeld heel erg geseksualiseerd. Als jong meisje nam ik dat vaak als compliment op. Pas later besef je, dit is helemaal niet oké’. Ook in haar professionele leven merkt Kabeya die ‘positieve discriminatie’. ‘De afdeling waar ik voor werk, doet veel voor jongeren met een diverse achtergrond. Kwalijk is dan vooral dat je er vaak pas naar het einde toe wordt bijgehaald. Er is nog wat diversiteit nodig, en dan komen ze aankloppen. Maar je maakt geen deel uit van de opzet van het project, het proces.’ Het is iets wat ook Tran dwarszit. ‘Ik merkte op dat ik opmerkelijk makkelijk door de selectieprocedures voor bepaalde projecten of wedstrijden raakte. Ik wil, net als al die anderen, worden beoordeeld op mijn capaciteiten, en niet wat je direct ziet. Maar dat is niet altijd zo, het is het bijna een ‘token’, jij bent “the Asian guy”.