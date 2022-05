De stockagegarage is de norm

‘Een plek waar ideeën worden geboren en dromen tot leven komen.’ Zo omschrijft de Nederlandse fotografe Rosalie van der Does de garagebox in haar recente boek Opslag verliefd, met daarin een intieme blik in 36 miniwereldjes op een oppervlakte van zo’n 12 m². Maar zo romantisch dat beeld, zo groot de frustratie bij veel Vlamingen. Van dorpen tot grootsteden: de garagebox – en bij uitbreiding de garage – is een bron van ergernis geworden in dicht bewoonde buurten. Dat komt door de inhoud van die garages. Niet langer de auto, maar de bakfiets of de elektrische fiets staan erin. Soms is het nog erger: dan staan er alleen kartonnen dozen, hobbymateriaal of zelfs gewoon rommel in.

‘De garage als opslagplaats is de nieuwe standaard’, zegt Lieven Vandendries, makelaar van ERA in Leuven. ‘Een garage is een heel rekbaar begrip geworden. Doe de poort van acht garages open en zeven ervan staan vol – van wasmachines en bakken bier tot koersfietsen en tuinmateriaal.’ Dat mag volgens hem niet verbazen. ‘De huizenprijzen zijn ontzettend hoog. Een huis met een tuin en een garage is in het Leuvense stilaan onbetaalbaar. Het is daardoor vandaag heel duur om de wagen binnen te zetten. Meer zelfs: de wagen binnenzetten is een luxe.’ Ook de auto’s zijn geëvolueerd, merkt Vandendries op. ‘De moderne wagens roesten niet meer en een raam ontdooien duurt al lang geen kwartier meer.’

Dat de garage het verlengde van ons huis is geworden, merkt ook Sven Potvin, de ceo van Antonissen Development Group, een ontwikkelaar in onder meer Antwerpen en Brussel. ‘Garageboxen raken veel sneller verkocht dan open parkeerplaatsen. Een van de redenen is dat die boxen als opbergruimte voor dakkoffers of als extra ruimte in de woning gezien worden.’ De prijzen variëren fel. ‘Gemiddeld moet je op 25.000 tot 50.000 euro rekenen.’

Frustraties

Maar die nieuwe invulling zorgt voor spanningen. De ‘stockagegarage’ duwt de auto namelijk opnieuw de straat op. En daar nemen ze de plaats in van mensen zonder garage of van klanten van lokale zaken en horeca. Het nadeel is bovendien dubbel, want parkeren is immers niet toegestaan voor een garagepoort, of daar nu een auto in staat of een barbecue.

In de gemeente Schoten moet een nieuwe campagne de mensen wakkerschudden. Een garage is geen voorraadkast of fitnessruimte, maar een plek om de auto te stallen, is de boodschap. ‘Mensen gebruiken hun garage voor van alles, behalve om hun auto in te parkeren’ zegt het Schotense diensthoofd communicatie, Dominiek Diliën. ‘Dat veroorzaakt frustratie bij medebewoners. We krijgen mails en telefoons. Ook op bewonersvergaderingen is de parkeerdruk een terugkerend item.’

Björn Anseeuw (N-VA), schepen van Mobiliteit in Oostende, kent de frustraties maar al te goed. ‘Het is onmogelijk om iedereen tevreden te houden’, zegt hij. De badstad is de kleinste centrumstad van Vlaanderen en krijgt bovendien een pak toeristen over de vloer. ‘In een en dezelfde straat pleiten bewoners voor een blauwe zone, bewonerskaarten of paaltjes zodat ze zelf kunnen parkeren. Maar de straat is van iedereen en van niemand. Het privatiseren van het openbaar domein kan niet.’

De aanleiding van de klachten is bijna altijd dezelfde: ‘De mensen willen zo dicht mogelijk bij hun voordeur parkeren, het liefst zelf ervoor’, zegt Anseeuw. Gericht ingrijpen is niet evident voor een bestuur. ‘We hebben een parkeercoëfficiënt bij bouwprojecten, er zijn bewonerskaarten en in de voetgangerszone komen er geen parkeerplekken bij. De mensen zijn vrij om te doen met hun garage wat ze willen. Ik heb niet de ambitie om me daarmee te moeien’, zegt Anseeuw.

Frustratie zal toenemen

Alain De Cuyper, apotheker in Sint-Joost-ten-Node, besliste om zijn garagebox open te stellen voor zijn klanten. Zelf vindt hij altijd wel een plaatsje voor zijn kleine Toyota. ‘Parkeergelegenheid vinden is hier nooit gemakkelijk’, zegt hij. ‘Alles staat vol en het is overal volgebouwd. Ik had mijn garage zelf niet nodig en de vraag is groot, hier in de buurt.’