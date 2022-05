Uefa keurt hervorming Champions League goed

Het Uitvoerend Comité van de Uefa heeft het licht op groen gezet voor de hervorming van de Champions League. Elke club zal vanaf het seizoen 2024-25 in de eerste fase acht matchen moeten spelen.

Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond (Uefa) heeft het nieuwe format van de Europese clubcompetities goedgekeurd. Om toplanden Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk tegemoet te komen, breidt de Champions League vanaf het seizoen 2024-25 uit van 32 naar 36 ploegen. Dat heeft ook gevolgen voor het aantal matchen.

Minikampioenschap

Elke club zal vanaf dan in de eerste fase van het kampioenenbal acht wedstrijden afwerken, tegenover zes in de huidige groepsfase. Het poulesysteem wordt vervangen door een minikampioenschap, waarbij alle teams in één klassement terechtkomen.

De eerste acht clubs zijn rechtstreeks geplaatst voor de knock-outfase. De nummers 9 tot 24 spelen in een play-off over twee wedstrijden voor een stek bij de laatste 16. Voor nummers 25 tot en met 36, doorgaans de kleinere clubjes, is het vangnet van de Europa League er niet meer en zal het Europese avontuur na de eerste ronde definitief eindigen.

Een groot discussiepunt was het voorstel van de Uefa om twee van de vier nieuwe tickets voor de groepsfase toe te kennen op basis van de clubcoëfficiënt. Daardoor zouden topclubs die zich niet via hun nationale competitie zouden weten te plaatsen voor het kampioenenbal, toch een vangnet hebben gehad. Maar uiteindelijk zag de Uefa van dat plan af.

Extra tickets

Wel krijgen de twee landen waarvan de clubs het best hebben gepresteerd (totaal aantal punten gedeeld door het aantal deelnemende clubs) een extra ticket voor de Champions League van het volgende seizoen. Het derde extra ticket is voorbehouden voor het als vijfde gerangschikte land, momenteel Frankrijk. Tot slot plaatsen zich vanaf 2024 vijf in plaats van vier landskampioenen die via het kampioenenspoor tot op het kampioenenbal trachten te geraken.