QAnon ‘beschermt’ migrantenkinderen aan grens met Mexico

Volgelingen van de Amerikaanse complottheorie QAnon onderscheppen kinderen die de grens met Mexico oversteken. Ze beweren hen te willen beschermen tegen sekshandel.

Verschillende volgers van QAnon, een beweging die zich bezighoudt met allerlei complottheorieën, duiken op aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Dat stelde de Amerikaanse krant The New York Times vast. Volgens hen vindt er veel sekshandel plaats aan de grens en daar willen ze de migrantenkinderen tegen beschermen. Ze spreken de kinderen aan en nemen hen mee naar kampen die ze in de buurt hebben opgezet. Ze vragen ook de telefoonnummers en adressen van de familie of vrienden in de VS bij wie de kinderen zich hopen aan te sluiten. Door die informatie na te kijken, willen de QAnon-aanhangers voorkomen dat de kinderen in verkeerde handen vallen.

Het kwaad van de sekshandel

Een van die aanhangers, die zich voor de kinderen wilt inzetten, is Jason Frank. Hij heeft een hele groep rond zich opgebouwd in de buurt van Sasabe, een dorpje in de staat Arizona. Met hamburgers en T-shirts overtuigen ze de kinderen om met hen mee te komen. De groep heeft zichzelf ook benoemd tot grenswacht en hoopt duizenden migrantenkinderen te redden van het ‘kwaad van de sekshandel’.

Dat is een populair thema onder de volgers van QAnon. Ze zijn er heilig van overtuigd dat een groep van pedofielen, geleid door prominente Democraten, het op de migrantenkinderen gemunt heeft. ‘De kinderen zijn het slachtoffer van mensenhandel, van sekshandel. Dat is de nummer 1 handel’, zegt Frank.

‘Illegaal en extreem gevaarlijk’

Niet iedereen gelooft in het bestaan van die netwerken. Volgens organisaties die de mensenhandel aan de grens in de gaten houden, is het eerder een uitzondering dan de regel. ‘We hebben nog niets gehoord over migrantenkinderen die worden binnengebracht als sekswerkers’, laat Stacey Sutherland weten aan de Amerikaanse krant. Sutherland werkt bij het Arizona Anti-Trafficking Network, een organisatie die mensenhandel probeert tegen te gaan.

Sommigen zijn ervan overtuigd dat de groep van Frank de kinderen niet zomaar wil helpen. ‘De kinderen zijn een speelbal die ze kunnen gebruiken om hun boodschap te verspreiden’, aldus Mia Bloom, een expert in extremistische radicalisering. Volgens Bloom gebruiken ze de migrantenkinderen dus alleen om hun eigen doel te bereiken.

‘We geloven dat het gedrag van deze groep illegaal en extreem gevaarlijk is’, zegt de immigratieactiviste Margo Cowan aan The New York Times. In de wet staat dat er direct contact opgenomen moet worden met de politie of de grenspatrouille wanneer een minderjarige alleen aan de grens wordt gevonden. Volgens Cowan is het dus niet de bedoeling dat iemand zelf familie of vrienden van de migrantenkinderen gaat contacteren. Dat zou gezien kunnen worden als intimidatie van de volwassenen die de kinderen gaan opvangen.

Volgens sommigen ondermijnen groepen zoals die van Frank ook de inspanningen van de Amerikaanse regering. Want QAnon-aanhangers zijn niet de enige die zich bezighouden met de migranten aan de grens. Ook de overheid maakt zich zorgen over de honderdduizenden minderjarigen die de afgelopen tien jaar de grens zijn overgestoken. Om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminele uitbuiting heeft het Department of Health and Human Services bijvoorbeeld een uitgebreid screeningsprogramma opgesteld om de kinderen veilig tot bij hun familie of kennissen te brengen.