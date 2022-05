Nederlandse topschaatsster maakt opvallende carrièreswitch naar wielrennen

De 32-jarige voormalige olympisch kampioene Carlijn Achtereekte hangt haar schaatsen vanaf 1 juni aan de wilgen. Toch is ze nog niet klaar met de topsport, want ze besloot om het schaatsteam van Jumbo-Visma in te ruilen voor de wielerploeg.

Plots ging het snel voor de Nederlandse Carlijn Achtereekte. Eind april dit jaar liep haar contract als schaatsster af bij Team Jumbo-Visma, waardoor ze op zoek moest gaan naar een ander team of een nieuw contract moest versieren. Dat laatste gebeurde, maar met een twist: vanaf juni verruilt ze haar schaatsen voor een racefiets. ‘Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad’, vertelt Achtereekte. ‘Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat niet doen?’

De reden waarom ze nooit de sprong waagde, was omdat haar profcarrière als schaatsster erg succesvol verliep. In 2018 werd ze olympisch kampioen op de 3.000 meter, in 2020 was ze tweede tijdens het WK (3.000 meter) en in 2021 finishte ze tijdens het WK als derde op de 5.000 meter. ‘Toen het contract bijna ten einde was, ben ik hard gaan nadenken of ik misschien liever iets nieuws wou proberen.’

Wielrennen is haar volgende uitdaging, al beseft ze dat ze nog een lange weg te gaan heeft. ‘Het wielerseizoen is op dit moment al volop aan de gang. In een heel korte tijd moet ik me zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende wedstrijden, en dat is wel een uitdaging.’ Op 25 juni zal ze bijvoorbeeld voor het eerst deelnemen aan het NK Wielrennen.

Overstappen is nooit makkelijk

De grootste aanpassing zal volgens haar het peloton zijn. ‘Schaatsen is iets helemaal anders dan wielrennen. Normaal rijd ik altijd alleen in een baan en heb ik nooit van iemand last, dus dat zal een heuse aanpassing worden’, lacht ze. ‘Je moet wendbaar zijn in een peloton, koersinzicht hebben, goed met je team kunnen rijden en bepaalde rollen aannemen.’ Die vaardigheden hoopt ze tijdens haar verdere carrière als profrenner op te pikken, al beseft ze dat ze nog een lange weg te gaan heeft.

Zo’n overschakeling naar een andere sportdiscipline is nooit gemakkelijk, zegt sportarts Ruben De Gendt. Toch hebben schaatsers een streepje voor als ze op de fiets stappen. ‘Fietsen en schaatsen hebben heel wat gelijkenissen. In beide disciplines is uithouding zeer belangrijk en hebben sporters veel kracht in hun bovenbenen. Vooral om lange afstanden te schaatsen is een goede basisconditie onontbeerlijk.’ Schaatsers doen ook veel alternatieve training op de fiets, wat volgens De Gendt ook in het voordeel speelt van Achtereekte.

Fysieke capaciteiten volstaan niet

Achtereekte is met haar carrièreswitch geen geïsoleerd geval. Ook in het verleden zijn er sporters geweest die een uitstapje naar het wielrennen waagden, zoals de Nederlandse oud-langebaanschaatsster Laurine van Riessen of de oud-roeister Amber Kraak. ‘Ook de Duitse roeier Jason Osborne stapte ooit over naar de wielrennerij’, zegt De Gendt. ‘Hij fietste heel goed en was bij Quick.Step zelfs goed op weg om profwielrenner te worden.’

Maar met fysieke capaciteiten alleen geraak je er niet. ‘Osborne was een goede sporter met sterke fysieke capaciteiten, maar die behendigheid was er niet helemaal’, zegt de arts. ‘Dat is moeilijk om op latere leeftijd aan te leren, maar niet onmogelijk.’

Of Achtereektes overstap zal slagen, hangt af van de ervaring die ze de komende maanden en jaren zal opdoen. ‘Om die behendigheid als profrenner onder de knie te krijgen, moet je deelnemen aan wedstrijden en veel met je team op de baan gaan’, weet De Gendt. ‘Dan zal ze ook beter haar rol binnen het team kunnen uitwerken: zal ze een goede sprinter zijn? Of ontwikkelt ze zich veeleer tot iemand met uithouding die bergachtige parcours de baas kan? Het is koffiedik kijken de volgende maanden.’