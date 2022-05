Autopsie schept duidelijkheid: bekende kasteelheer-jager pleegde zelfmoord

De 63-jarige Patrick Geelhand de Merxem kwam zondagavond om het leven door zelfdoding. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen na een autopsie. Zijn lichaam werd aangetroffen aan de rand van de Kemmelberg.

Patrick Geelhand de Merxem was een fervent jager en woonde aan de voet van de berg waarop hij zondagavond met een schotwonde dood werd teruggevonden. Naast het lichaam lagen zijn karabijn en een dode ree. Er werd rekening gehouden met een jachtongeval, zelfmoord, of tussenkomst van een derde.

Omdat het mogelijk om een verdacht overlijden ging, kwam het parket ter plaatse met een wetsgeneesheer, het labo en een wapendeskundige. Er werd ook een autopsie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het om een bewuste zelfdoding gaat. ‘Uit onze bevindingen blijkt dat het niet om een ongeval gaat’, verduidelijkt parketwoordvoerster Lies De Bondt.

Het slachtoffer is lid van de adellijke familie Geelhand de Merxem. Zijn verre voorouders werden tot de adelstand verheven door de Habsburgse keizer Karel VI.

Zelf was Patrick Geelhand de Merxem een advocaat op rust. Voordien was hij stafhouder aan de balie van Ieper. In de streek was hij vooral bekend als jager. Hij was de oprichter en bezieler van de wildbeheereenheid In Flanders Fields.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.