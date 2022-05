Belgisch-Iraans koppel verliest nationaliteit na verijdelde bomaanslag en moet naar cel

Het Antwerpse hof van beroep heeft drie beklaagden van Iraanse afkomst veroordeeld voor hun aandeel in de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018.

Drie verdachten van een verijdelde bomaanslag op een congres van de Iraanse verzetsorganisatie MEK, nabij Parijs, zijn in beroep opnieuw veroordeeld. Het gaat om Amir Saadouni en Nasimeh Naami uit Wilrijk, die beiden achttien jaar cel gekregen hebben. Voor Saadouni komt er drie jaar bij zijn eerder uitgesproken straf, voor Naami blijft die gelijk. Ook de derde verdachte, Mehrdad Arefani, ziet zijn eerdere straf van zeventien jaar cel bevestigd.

Saadouni en Naami waren in juni 2018 onderweg naar het congres met duizenden aanwezigen met een bom in hun auto. De federale politie kon de twee stoppen in Brussel. Ze hielden altijd vol dat het niet om een bom ging, maar om vuurwerk en dat ze niet de intentie hadden om te doden. Die uitleg achtte het Hof van Beroep ‘ongeloofwaardig’, gezien onder meer de minutieuze voorbereiding en de manier waarop het springtuig samengesteld was.

Smak geld

Het doel was om Iraanse politieke vluchtelingen schrik aan te jagen, oordeelde de rechtbank. Ook de landen die hen steunen, moesten een signaal krijgen. Volgens Saadouni en Naami stonden zij onder druk van het regime. Maar het vonnis wijst op de sommen geld die ze ontvangen hebben. ‘Financiële drijfveren primeerden op mensenlevens’, luidt het.

Arefani, de derde veroordeelde, hield zich op aan de uitgang van het congrescentrum. Hij wist details over de veiligheid ter plaatse en stond in contact met de opdrachtgever. Dat leidt nu tot een bevestiging van zijn eerdere veroordeling.

Die opdrachtgever van de aanslag was de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Hij had het operationele commando en was in dienst van de Iraanse inlichtingendienst MOIS, oordeelde de correctionele rechtbank eerder al. Assadi ging niet in beroep tegen zijn maximumstraf van twintig jaar.

De drie verdachten, zo benadrukt het Hof van Beroep nog, verzamelden informatie over de MEK voor Assadi in. Hij overhandigde ook de bom aan de twee uit Wilrijk.

De drie beklaagden verliezen ook hun Belgische nationaliteit. Zij hebben misbruik gemaakt van deze nationaliteit door deel te nemen aan een terroristische groepering, klinkt het daarover. Bovendien zijn ze niet in staat om de fundamentele regels en waarden van de westerse samenleving te erkennen en zijn ze een reëel gevaar voor de openbare orde.

Luid gejuich

De veroordeling is op luid gejuich onthaald door de MEK. ‘Dit is een goed vonnis. Dit bevestigt dat wij actief staatsterrorisme ondergaan. Daarom mag de Europese Unie geen concessies meer doen aan het Iraanse regime’, klinkt het.

Meester Wouter Smet, die Saadouni vertegenwoordigt, moet het vonnis nog in detail bespreken met zijn cliënt. ‘Hij heeft altijd volgehouden dat hij nooit de intentie heeft gehad om een aanslag te plegen. Daarom ook dat we in beroep zijn gegaan. We wisten dat hij een zwaardere straf kon krijgen, maar het is natuurlijk wel een teleurstelling dat dit ook effectief gebeurd is.’

Dat Saadouni de Belgische nationaliteit niet langer heeft, stelt een probleem, merkt de advocaat nog op. ‘Is die man nog welkom in Iran? En wat gaat er daar met hem gebeuren? Zal hij gezien worden als een verrader? Hij kan altijd asiel hier aanvragen, maar met een dergelijk strafverleden zal dat niet makkelijk zijn.’