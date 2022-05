Duurzame bank NewB moet kapitaal versterken

NewB, de duurzame coöperatieve bank, heeft extra kapitaal nodig door de vele aanloop­verliezen. De bank mikt op 40 miljoen euro vers geld, waardoor ze voor jaren goed zou zitten.

De bank NewB boekte het afgelopen jaar een verlies van 9 miljoen euro. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover 2020, toen de bank officieel uit de startblokken schoot. Dit jaar zal het verlies nog oplopen: tot 11 miljoen schat Thierry Smets. Hij is nu anderhalfjaar ceo bij de bank, die intussen een volledig nieuw directiecomité heeft.

De verwachte verliezen voor dit jaar nopen tot een kapitaalverhoging, want rekening houdend met de verliezen sinds de oprichting van de bank, zou het eigen vermogen erdoor aanzienlijk dalen tot minder dan de helft van het kapitaal. De bedrijfsrevisor maakt in het nieuwe jaarverslag, dat eerstdaags online komt, voorbehoud bij de overlevingskansen van NewB.

Toch loopt het niet allemaal mis, zegt ook voorzitter Bernard Bayot, die vanaf dag één bij NewB betrokken was. ‘Met het nieuwe kapitaal zullen we meer kredieten kunnen verstrekken. Met die middelen willen we vooral inzetten op de energietransitie. Dat sluit perfect aan bij onze roeping.’

Katrien Beuckelaers, commercieel directeur van NewB, zegt dat NewB ervan uitgaat dat de bank in 2026 break-even zal draaien. Dat is het punt waar noch winst, noch verlies wordt gemaakt. Tot dan stapelen de verliezen zich nog op. Dat bijvoorbeeld dit jaar de verliezen verder uitdiepen, is normaal zegt Smets. ‘Afgelopen jaar is ons team verdubbeld tot 50 medewerkers. Die expansie weegt dit jaar voor 12 maanden mee in de boeken.’

NewB positioneert zich als alternatieve retailbank die mikt op de ondersteuning van de lokale en sociale economie en de ondersteuning van de klimatologische doelstellingen. De bank telt 116.000 coöperanten, van wie er 17.000 hun dagelijkse bankverrichtingen met NewB doen. Om break-even te halen, zijn er 118.500 klanten nodig.

‘Ook het rentepeil is van belang. We hebben 150 miljoen aan deposito’s en op dat geld betalen we aan de ECB een strafrente van 0,50 procent’, zegt Smets. De verwachting is dat de ECB mogelijk dit jaar nog de rente positief zal maken. Maar NewB houdt daar voorlopig geen rekening mee.

Nuchtere Vlamingen

NewB haalde sinds zijn oprichting al 50,2 miljoen op. Daarvan bleef eind 2020 nog maar 33,7 miljoen over. Inclusief de verliezen van afgelopen jaar, is het eigen vermogen wellicht al gezakt tot onder de helft van het kapitaal, waardoor herstelmaatregelen nodig zijn. En die bestaan uit de beoogde kapitaalverhoging van 40 miljoen. Wie zal dat geld op tafel leggen?

‘We richten ons niet tot de gewone coöperant, maar mikken op institutionele partijen en hopen dat ook de regio’s en de federale overheid ons ondersteunt’, zegt Bayot. In het verleden legden Franstalige organisaties meer (start)kapitaal op tafel dan Nederlandstalige. ‘Vlamingen kijken meer naar cijfers en feiten. Nu de basis van NewB er is, zien we de interesse aan Vlaamse kant toenemen’, zegt Beuckelaers.

NewB kan ook zijn doorstart nemen als het een twaalftal miljoen vindt, maar de bedoeling is om in één keer voldoende op te halen om enkele jaren verder te kunnen. ‘Als we geen 40 miljoen vinden, dan moeten we met onze raad van bestuur en de toezichthouder, de Nationale Bank, overleggen wat de volgende stappen zijn. Maar we gaan ervan uit dat we het geld vinden’, zegt Smets. Hij verwacht deze zomer of in september de kapitaalverhoging rond te hebben. NewB heeft met verschillende partijen al contacten om geld op te hoesten, maar nog geen contracten.