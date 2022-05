Ook openbaar ministerie stapt naar hof van beroep in zaak Sanda Dia

Net als de advocaten van de familie van Sanda Dia stapt het openbaar ministerie naar het hof van beroep van Antwerpen. Het tekent beroep aan tegen de beslissing van de Hasseltse rechtbank om alleen de feiten in rekening te nemen die in de namiddag van 5 december 2018 plaatsvonden in Vorselaar, en niet wat daarvoor gebeurde.

Het hof van beroep moet nu uitklaren of de Hasseltse rechtbank bevoegd is voor alle feiten, waaronder ook de voorbereidende vergadering en de gebeurtenissen van 4 en 5 december 2018 in Leuven. Die speelden een rol bij de doop waarbij Sanda Dia het leven liet. Het gaat specifiek over de feiten die gepleegd werden vanaf het wekken van de schachten in Leuven, tot aan het vertrek naar de blokhut in Vorselaar.

Het openbaar ministerie liet al weten dat het van mening is dat de Hasseltse rechters wel degelijk bevoegd zijn om te oordelen over de gebeurtenissen in Leuven. Op 29 april legden de advocaten van de familie van Sanda Dia de rechtszaak in Hasselt stil om naar het hof van beroep in Antwerpen te trekken, om zo klaarheid te scheppen over de bevoegdheden van de Hasseltse rechter.