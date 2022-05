Bijzondere ondernemingsraad na onverwachte aankondiging van sluiting Turnhoutse snoepfabriek

De Zweedse snoepfabrikant Cloetta houdt op dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad over de Turnhoutse vestiging. Op maandagavond liet het moederbedrijf weten zijn Belgische afdeling te willen sluiten.

‘Wij kregen op maandagavond een heel droog mailtje van Cloetta’, zegt Jeffrey Goossens van het ACV aan persagentschap Belga. Met de sluiting staat de job van zowat 115 mensen op de helling. ‘Om half tien worden wij verwacht op een bijzondere ondernemingsraad’, klinkt het nog. Goossens liet maandag verstaan dat er volgens hem een schending is van de wet-Renault. Die wet schrijft de procedure voor die een bedrijf moet volgen dat tot collectieve ontslagen wil overgaan.

• De wet-Renault in een notendop

Cloetta, bekend van de Sportlife-kauwgom en de King-pepermuntjes, wil ook zijn vestiging in het Nederlandse Roosendaal sluiten. Daar zouden zo’n 350 mensen werken. Het bedrijf wil wel een volledig nieuwe fabriek bouwen in Nederland. Ook het merendeel van het Belgisch personeel zou in de nieuwe vestiging aan de slag kunnen, verzekert Cloetta. Waar de nieuwe fabriek in Nederland zal komen, is nog niet duidelijk.