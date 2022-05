Dieselprijs zakt weer onder de 2 euro per liter

Diesel tanken aan de pomp wordt woensdag fors goedkoper. De maximumprijs zakt weer onder de twee euro per liter, de prijs voor een volle tank van 50 liter gaat ruim 5 euro omlaag.

Dat blijkt uit de nieuwe maximumprijzen die de FOD Economie heeft gepubliceerd. Een liter diesel (B7) mag vanaf woensdag maximaal 1,974 euro kosten. Het gaat om een daling met 11 cent. Midden maart piekte de dieselprijs op 2,286 euro per liter, maar intussen was ze al geleidelijk aan teruggevallen tot 2,083 euro. De voorbije dagen waren er wel heel wat goedkopere tankstations die een prijs van 1,999 euro per liter hanteerden, net onder de grens van de 2 euro. Maar ook daar zal de prijs dus verder zakken.

Benzine steeg dinsdag daarentegen naar een recordprijs. Benzine 95 (E10) mag maximaal 1,957 euro en benzine 98 (E5) maximaal 2,069 euro per liter kosten. Die prijsstijging werd eerder aangekondigd.

De vastgelegde brandstofprijzen hangen af van de schommelingen van de noteringen van olieproducten op de internationale markten. Ze zijn door de Russische inval in Oekraïne de hoogte in gegaan.