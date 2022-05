Drie decennia na zijn dood is Andy Warhol springlevend. De silver prince of pop scoort op de kunstmarkt – hij werd net de duurste kunstenaar van de 20ste eeuw – en blijft invloedrijk. Zijn uitgesproken en trefzekere beelden, van een colaflesje tot Marilyn Monroe, vieren het triviale.

Andy Warhol had best zijn mannetje kunnen staan in deze tijd van reality-tv en sociale media. In de jaren 70 en 80 stond hij al continu in de spotlights, als stralend middelpunt van een mythe die hij ...