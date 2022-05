De economische crisis in Sri Lanka wakkerde de woede aan bij veel burgers. Afgelopen nacht zijn er hevige rellen uitgebroken, nadat de premier maandag was afgetreden. Demonstranten staken het huis van de voormalige premier in brand, toen hij nog in de woning aanwezig was. De politie wil nu een avondklok invoeren om de situatie onder controle te krijgen.