In aanloop naar de ESA-ministerraad in november wil ons land de hoge ambities van de Europese ruimtevaart aanhouden – ook budgettair. Tegen dan weten we ook of er dit decennium opnieuw een Belg naar de ruimte mag.

Nog enkele maanden en we weten of we weer een Belgische astronaut hebben. In oktober zou het Europees ruimtevaartagentschap ESA immers zijn nieuwe lichting voorstellen van vier à zes ‘beroepsastronauten ...