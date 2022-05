K-popartiest Alexa wint eerste Amerikaanse Songfestival

Het originele Eurovisiesongfestival gaat vanavond van start, maar afgelopen nacht kende ook de eerste editie van het Amerikaanse Songfestival zijn ontknoping: K-popzangeres Alexa won voor de staat Oklahoma.

De afgelopen zeven weken namen artiesten uit de vijftig Amerikaanse staten, vijf overzeese gebieden en hoofdstad Washington DC het tegen elkaar op in een lang uitgesponnen wedstrijd. Die was te volgen op de commerciële zender NBC en werd gepresenteerd door rapper Snoop Dogg en zangeres Kelly Clarkson. Met het uitbundige nummer ‘Wonderland’ mag de 25-jarige K-pop zangeres Alexa zich de allereerste winnares noemen van American Song Contest.

De mosterd haalden de Amerikanen bij het Eurovisiesongfestival, dat deze week voor de 66ste keer plaatsvindt in Turijn. NBC kocht de rechten bij de European Broadcasting Union (EBU) en mocht zo een eigen versie van de liedjeswedstrijd organiseren. Ook in Canada zijn er plannen voor een eigen versie van het Songfestival in 2023 onder de naam Eurovision Canada.

Dat is opmerkelijk, want overzees werd het Eurovisiesongfestival lange tijd gezien als een vreemd curiosum. De afgelopen jaren nam de populariteit van de liedjeswedstrijd echter toe. De Netflix-film Eurovision song contest: the story of Fire Saga werd ook in de VS een culthit. ‘Arcade’, het nummer waarmee Duncan Laurence in 2019 won voor Nederland, haalde ook in de VS de Billboard Hot 100, met dank aan Tiktok.

Het originele Eurovisiesongfestival start vanavond. In de eerste halve finale treden topfavoriet Oekraïne en de Nederlandse zangeres S10 op. Donderdag vertegenwoordigt Jérémie Makiese ons land in de tweede halve finale. Zaterdag 14 mei vindt de finale plaats en weten we wie Måneskin opvolgt als winnaar.

DS VIDEO - Gele wolven en een slechte kopie van Måneskin: deze landen moet u in de gaten houden op het Songfestival. Video: De Standaard