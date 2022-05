Klopjacht op cipier en gevangene eindigt dramatisch

Vicky White, de cipier die gevangene Casey White hielp te ontsnappen uit de cel in Alabama en met hem op de vlucht ging, heeft bij haar arrestatie zelfmoord gepleegd. Ze werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar. Casey White is aangehouden.

De sheriff van het gebied waar de arrestatie plaatsvond, bevestigde het nieuws aan CNN. Volgens hem zijn er bij de arrestatie door de politie geen schoten gelost.

Vicky White hielp Casey White op 29 april ontsnappen. Camerabeelden tonen hoe ze er samen in een politiewagen vandoor gingen. Vermoed wordt dat de twee een relatie hadden en ze hun ontsnapping goed hadden gepland.

Wellicht zetten White en White al op 3 mei koers richting Evansville in de staat Indiana, blijkt uit tips die de voorbije dagen binnenliepen. Maandag kwam de politie hen daar op het spoor toen ze een hotel verlieten. Bij een achtervolging kwam de wagen van het koppel in de gracht terecht. Toen de politie bij de wagen kwam, zou Vicky White zichzelf al een schotwonde hebben toegebracht. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Casey White is aangehouden en zal weer worden overgebracht naar de gevangenis van Alabama. Hij moet in die staat nog terechtstaan voor moord en riskeert de doodstraf.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.