Al 40 doden na explosie in Cubaans luxehotel

De dodentol na de gasexplosie vrijdag in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen naar 40. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandagavond bekendgemaakt.

Er zijn momenteel nog 54 gewonden, van wie er nog achttien in het ziekenhuis liggen. Van de gewonden verkeren er nog zes in kritieke toestand. Onder de veertig dodelijke slachtoffers zijn vier kinderen en tieners en één Spaanse toerist.

De voorgevel van de vier eerste verdiepingen van het vijfsterrenhotel Saratoga werd grotendeels weggevaagd door de ontploffing, die zich vrijdagochtend voordeed om 11 uur lokale tijd. Het hotel telt 96 kamers en twee restaurants en heeft op het dak een zwembad. De autoriteiten gaan uit van een ongeval met een ontplofte gastank. Een aanslag wordt uitgesloten.

Het hotel was door de coronacrisis gesloten, maar zou over een paar dagen weer opengaan. Onder meer Madonna en Beyoncé overnachtten al in het hotel.