Weerbericht | Kwik kan tot 26 graden klimmen

Het wordt ook dinsdag een warme en overwegend zonnige dag met temperaturen die kunnen oplopen tot 26 graden. Ook de komende dagen blijft het mooie weer aanhouden, meldt het KMI.

Dinsdag zijn er wel vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden, maar het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden, aan de zee is het wat koeler met 19 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind.

De komende nacht blijft het droog, met hier en daar wat wolkenvelden. Het koelt af naar 5 tot 11 graden in de Ardennen en tussen 10 en 14 graden elders.

Woensdag blijft het droog met geregeld zon, maar soms ook meer bewolkte perioden. De maxima schommelen tussen 17 en 24 graden. De wind is matig, maar aan de kust en op de Ardense hoogten soms vrij krachtig.

Donderdag is er eerst kans op lokale regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het opnieuw droog met vooral naar het westen toe meer opklaringen. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden bij een matige wind.

Vrijdag blijft het droog met zon en wolkenvelden. De maxima schommelen in de meeste streken rond 20 à 21 graden. De westen- tot zuidwestenwind is matig en aan de kust soms vrij krachtig.