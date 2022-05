Scoren met een liefdeslied aan je eigen verdriet

Het was een opmerkelijke tweet tijdens het Eurovisiesongfestival van 2021. ‘Schatjes, hoe gaan we ervoor zorgen dat ik volgend jaar mag meedoen aan Eurovision?’ De ­auteur was S10, een zangeres die sinds 2017 onder dak was bij het invloedrijke hiphoplabel ­Noah’s Ark. Ze was bekend geworden met duistere nummers over psychoses die ze doormaakte op haar zestiende, deed features met rappers als Sor en Yung Nnelg, en werd op showcasefestivals steevast getipt als een van de spannendste nieuwe ­artiesten die ­onze Noorderburen te bieden hadden. Kortom: niet bepaald het soort ­artiest dat je verwacht tussen Sloveense ­retrodisco en ­Moldavische folk.

Maar Stien den Hollander (21), die als kind al jaarlijks douze points uitreikte met haar moeder en haar tweelingbroer, had er haar zinnen op gezet. De winst van rockact Maneskin liet haar denken dat deelnemen ook kon met iets anders dan carnavals­krakers. En ook van zakelijk ­instinct was ze niet gespeend. In De Volkskrant vertelde ze onlangs dat ze het Songfestival zag als springplank, nadat ze haar tweede ­album Vlinders (2020) nood­gedwongen in volle pandemie had moeten lanceren.

En dus ging ze aan de slag. Ze ruilde de hiphopinvloeden van haar vaste producer Sim Fane voor de popproductie van Arno Krabman, die meeschreef aan de pophit ‘Blijven slapen’ van Maan en Snelle. Samen maakten ze het episch openbloeiende ‘De diepte’, een song die S10 ‘een liefdeslied aan haar eigen verdriet’ noemt. Het nummer doet denken aan ­‘Arcade’, waarmee Duncan Laurence twee jaar geleden won – ­alleen zijn de uitgebreide ohoo’s in die song nu vervangen door meezingbare oehoe’s en ahaa’s. Dat moet compenseren dat ‘De diepte’ de eerste Nederlandstalige inzending in twaalf jaar is. Maar ook daarover staat S10 stevig in haar schoenen, bleek in Trouw. ‘Ik kan niet zingen in het Engels. Dat klinkt voor geen meter.’

Marie Wynants

Mentale groei

Het is nooit Den Hollanders stijl geweest om ergens doekjes om te winden. Op haar debuut-ep Antipsychotica rapte de toen zeventienjarige Noord-Hollandse al open over haar mentale worstelingen. In de titelsong had ze het over ‘de pillen in mijn systeem’ die psychoses en depressie moesten bedwingen. ­‘Positief’ was een beangstigend verslag van hoe ze in de isoleercel van de jeugdpsychiatrie belandde. En ook ‘Van kant’ liet weinig twijfel bestaan over hoe diep Den Hollander zat.

De VPRO-documentaire Storm om mij heen zette dat in 2019 nog eens allemaal op een rijtje. Daar zagen we een S10 die mentaal gegroeid was, en in muziek een leidraad vond voor haar leven. Meer zelfs: ze begon te ontdekken hoe anderen háár muziek gebruikten als leidraad. Net zoals Billie Eilish of, in eigen land, Ikraaan, merkt S10 dat haar songs vol gitzwarte gevoelens anderen kunnen helpen om zich minder alleen te voelen. Die luisteraars zingt ze toe in ‘Wat is real’: ‘Alles lijkt oneindig in je hoofd/ maar ik weet dat je ooit geluk vindt’.

Haar jongste album Vlinders slaat de vleugels nog verder uit. De hiphopbeats zijn nog altijd aanwezig, maar S10 zingt meer, laat zich vaker begeleiden door enkel piano, en gooit er op ‘Crystal clear’ zelfs drum-’n-bass in. Ze sloeg er ook een brug naar Vlaanderen, met ‘Achter ramen’, een song waarop Zwangere Guy meedeed. In hem vond ze een verwant, zei S10 aan Focus Knack. ‘Hij is een heel warme jongen, maar er zit ook een donkerte in hem. Net als ik, heeft hij veel meegemaakt, maar probeert hij er iets moois mee te doen.’

Vreemde eend

‘Achter ramen’ bracht S10 dan weer op de radar van Bazart-zanger Mathieu Terryn. ‘Bij “Adem je in”, haar meest recente single, had ze me echt aan de haak. Dat vind ik een ongelooflijke song. Hij is simpel, maar heeft alles wat een Nederlandstalig lied moet hebben.’ Daarin was Terryn niet de enige: met 19 miljoen streams is de song, die S10 zelf omschrijft als een ode aan haar vrienden, S10s populairste lied op Spotify.

Terryn stuurde Den Hollander via Instagram een bericht met ­‘love your work‘, zij reageerde ­positief, en zo ging de bal aan het rollen. ‘Toen we later voor onze single “Onderweg” zochten naar een Nederlandse vrouwenstem om dat nummer naar een ander niveau te tillen, kwamen we al snel bij haar uit. Ik vind dat zij die song een fluwelen Hollandse rand meegeeft, waar ik als Belg alleen maar van kan dromen.’

‘Ik vind het wel straf dat ze het stigma van “carnavalsbarak” wil doorbreken. Het getuigt van haar capaciteit Mathieu Terryn Zanger Bazart

Den Hollander schreef geen nieuwe tekst voor haar feature bij Bazart, maar zong een strofe opnieuw in en zorgde voor harmonie in het refrein. Tijdens het opnameproces leerde Terryn haar kennen als ‘zeer down to earth, en tegelijk een wereldster in spe’. Dat ze wou meedoen aan het ­Eurovisiesongfestival past daar volgens de zanger perfect bij.

‘Toen ze ons over dat plan ­vertelde, schrokken wij daar eerst een beetje van. Maar ze was er rotsvast van overtuigd dat ze dat wou en kon doen, en wel op haar ­eigen manier. Dat ze dat stigma rond het Songfestival als “carnavalsbarak” wou doorbreken, vind ik wel straf. En het getuigt van haar capaciteit tot dromen: als je het echt wil, kun je ook op een plek waar je misschien de vreemde eend in de bijt bent potten breken.’

Ook S10 zelf ziet haar deel­name in dat licht, zei ze in De Volkskrant. ‘Als ik straks op dat podium in Turijn sta, zing ik ­gewoon richting mezelf. Voor Stientje van zeven, dat meisje dat zo bang was en het zo ontzettend zwaar had in het leven. Ach, wat fucked up was het allemaal hè, zeg ik dan tegen haar. Maar kijk nou: het is gewoon goed gekomen.’