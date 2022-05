Britse parlementair jaar opent zonder Queen Elizabeth II

De Britse koningin Elizabeth II worstelt met ‘mobiliteitsproblemen’, meldt Buckingham Palace. Daardoor kan ze niet aanwezig zijn op de komende tuinfeesten in Buckingham Palace en mist ze de opening van het Britse parlementaire jaar.

Het is een van de oudste tradities in het Verenigd Koninkrijk: de vorst opent het parlementair jaar met een toespraak in het Hogerhuis. De afgelopen jaren verliep die echter niet zonder problemen. In 2020 moest iedereen thuisblijven door corona. Het jaar erop noopte de pandemie tot een toespraak in een veel kleiner gezelschap. Het noodlot slaat nu opnieuw toe: door gezondheidsproblemen kan de koningin er in 2022 niet bij zijn. Prins Charles zal haar toespraak voorlezen.

Het is allicht niet voor het laatst dat de koninklijke familie moet inspringen voor de vorstin. Buckingham Palace citeert ‘terugkerende mobiliteitsproblemen’ als reden voor de afwezigheid van Queen Elizabeth II. Enkele dagen geleden gaf de koningin daardoor ook al verstek voor de tuinfeesten in Buckingham Palace op 11, 18 en 25 mei.

De 96-jarige koningin wordt nog maar zelden gezien in het openbaar. De pandemie speelde de afgelopen twee jaar vanzelfsprekend een rol, maar ook haar gezondheid speelt haar parten. In oktober verbleef ze een nacht in het ziekenhuis en moest ze uitrusten op doktersadvies. In maart trok de Queen weg uit Buckingham Palace en verhuisde ze naar Windsor Castle.