In Turijn vindt dinsdagavond de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats, donderdag volgt deel twee. Er nemen veertig landen deel aan de liedjeswedstrijd, het één al met een beter nummer dan het ander. Chef cultuur Filip Tielens beantwoordt de vraag of België dit jaar kan winnen, en selecteert de opvallendste acts. Kijk mee in bovenstaande video.