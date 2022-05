Als de omerta doorbroken wordt

De bendeleider van de Bosnische clan praatte voor het eerst na zeven jaar te hebben ontkend. Eerder durfde hij niet, zei hij. ‘Ik was bang dat Trotta mijn familie, vrouw en kinderen zou afmaken.’

Sandro Hamidovic zei dat Trotta ­– die hij in de gevangenis had leren kennen – het huis van Aquino had aangewezen omdat daar veel uurwerken en juwelen zouden liggen. Maar omdat het huis zwaarbewaakt was met camera’s had Hamidovic naar eigen zeggen gevraagd aan Trotta wie daar woonde. ‘De gouverneur van de bank? De president?’ Trotta had geantwoord: ‘Een drugsdealer’.

Omdat het huis zo enorm beveiligd was, besloten Hamidovic en co. Aquino te ontvoeren. Maar de ontvoering liep zoals bekend helemaal uit de hand.

• Trotta houdt zich gedeisd, maar Sandro Hamidovic begroet Aquino’s met snijgebaar over de keel

Er komen op het proces al de hele dag barsten in het stilzwijgen van de vier leden van de Hamidovic-clan die vandaag samen met de vermoedelijke opdrachtgever Marino Trotta terechtstaan voor de moord op Silvio Aquino. Dragisa Hamidovic vertelde vrijdag op het hof van assisen hoe zij Aquino hadden willen ontvoeren voor losgeld maar dat het plan gruwelijk was mislukt

Op de plaats van de moord waren kogels uit twee verschillende pistolen aangetroffen. Volgens Dragisa Hamidovic hebben zijn medeplichtigen Sandro Hamidovic en Nebusha Pavlovic de schoten op Silvio gelost.

Pavlovic – die zich al jaren in stilzwijgen hult – draaide vanochtend de rollen om. ‘Ik ben het beu om aan mijn familie te denken, nu denk ik aan mezelf, aan mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb geen pistool in mijn handen gehad. Sandro en Dragisa wel.’

Volgens Nebusha Pavlovic was het plan om Silvio Aquino te ontvoeren, hem mee te nemen naar zijn huis en daar op zoek te gaan naar een kluis met goud, geld en juwelen. De tipgever had hen gezegd dat er bij de Aquino’s zeker 500.000 euro te vinden was.

Samen portefeuilles stelen

Assisenvoorzitter Jo Daenen wierp Pavlovic voor de voeten dat Dragisa Hamidovc een test met de leugendetector had afgelegd. Daarin antwoordde hij ‘neen’ op de vraag of hij geschoten had op Silvio Aquino. ‘Niet leugenachtig’, luidde het resultaat. ‘Waarom heeft u geen test ondergaan, meneer Pavlovic?’ Wat volgde was een verhaal vol excuses en gezondheidsproblemen.

‘Het was toen volle coronaperiode. Ik was ziek, ik had hartkloppingen.’ Op de vraag waarom Dragisa Hamidovic had gezegd dat hij en Sandro op Aquino hadden geschoten, antwoordde hij ietwat verrassend: ‘Misschien is het omdat zijn vrouw op me valt? Wij kennen elkaar heel goed. Toen we jong waren en in een Romakamp zaten, gingen we samen portefeuilles stelen.’

Tot eenieders verbazing ging Sandro Hamidovic – de leider van de Bosnische clan – vanmiddag tot gedeeltelijke bekentenissen over. Hij is de man die vrijdag met een grijns op zijn gezicht met zijn vinger over zijn keel ging en zo de Aquino’s bedreigde.

Straks is het de beurt aan Marino Trotta, de vermoedelijke opdrachtgever. Het is af te wachten hoe hij zal reageren op de verklaringen van Hamidovic. Trotta ontkent al zeven jaar.