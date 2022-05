Gaan we vis schrappen van ons menu en visvervangers eten?

Vegetarische kipstukjes, een nepburger die bijna naar echt vlees smaakt: vleesconsumptie wordt steeds minder vanzelfsprekend, en de winkel ligt vol met alternatieven die het echte werk benaderen. Maar hoe zit het met vis? Vegetarische zalmstukjes of vegan garnalen bestaan, maar ze zijn nog niet zo populair als de sojaburgers. Hoe komt dat? Kan je vissmaak wel een beetje nabootsen? Gaan we misschien wel naar een visloze toekomst, of is dat helemaal niet nodig?





We praten erover met Hendrik Slabbinck van de UGent en chef-kok Pieter-Jan Lint

