Tot vier jaar cel gevorderd voor jonge Vietnamezen in Essex-drama

In de zaak van de 39 dode Vietnamese migranten in een koelwagen hebben een 21-jarige en een 25-jarige Vietnamees zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun rol in de mensensmokkelbende.

De verdachten werden opgepakt in het Verenigd Koninkrijk en beweerden allebei tevergeefs nog minderjarig te zijn. Het federaal parket vorderde respectievelijk drie en vier jaar effectieve gevangenisstraf.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. In totaal kon de bende rond Vo Van Hong (45) gelinkt worden aan 130 transporten.

N. Sy Tai (21) werd in december 2020 opgepakt in het Engelse graafschap Worcestershire. T. Dinh Long (25), beter bekend als Alex T., werd pas op 17 juni 2021 ingerekend in het Engelse Middlesbrough. Beiden beweerden nog minderjarig te zijn, maar hun Vietnamese documenten bewezen het tegendeel.

De beklaagden stonden volgens het openbaar ministerie onder meer in voor de contacten met de taxichauffeurs. N. bekende zijn aandeel en kon zich vinden in de gevorderde celstraf. T. Dinh Long blijft wel beweren dat hij niet de Alex uit het dossier is.

In hetzelfde dossier werden op 19 januari al 18 beklaagden veroordeeld door de Brugse correctionele rechtbank. Spilfiguur Vo Van Hong kreeg toen 15 jaar cel, 920.000 euro boete en bijna 2,3 miljoen verbeurdverklaring opgelegd.

De rechtbank doet op 13 juni om 11 uur uitspraak.