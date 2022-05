Belgen hebben minder geld op spaarboekje staan

Het totale bedrag op de Belgische spaarboekjes is in maart opmerkelijk gezakt. Het is de eerste afname in een half jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Of de toegenomen inflatie aan de basis ligt, is nog niet duidelijk.

In maart stond 300,7 miljard euro geparkeerd op de gereglementeerde spaardeposito’s. Dat is 656 miljoen euro minder dan in februari.

Moeten de gezinnen aan hun spaarcenten zitten om de gestegen energiefactuur en de duurdere winkelkar te betalen? ‘De hoge inflatie zal wel een rol spelen, maar er kunnen veel redenen zijn waarom de spaarboekjes maand op maand verschillen. Misschien hebben mensen vroeg geboekt om op reis te gaan. Of kregen ze de maanden daarvoor een bonus of werd hun loon geïndexeerd. Het is moeilijk om op één maand tijd conclusies te trekken’, aldus Geert Sciot, woordvoerder van de Nationale Bank.

Of de hoge inflatie knaagt aan de spaarboekjes, zal de komende maanden duidelijk moeten worden. Hoe dan ook gaat de Nationale Bank voor dit jaar nog uit van een gemiddelde koopkrachtstijging. ‘Maar dat komt ook omdat meer mensen aan de slag zijn.’ Hoe meer mensen een baan hebben, hoe groter de gemiddelde koopkracht van de gezinnen.