Tumult tijdens Filipijnse verkiezingen: drie doden en tien gewonden

Tijdens de Filipijnse verkiezingen vielen er drie doden en één gewonde bij een schietpartij in een stembureau. Na een granaataanval in een ander stemlokaal raakten nog eens negen mensen gewond.

Sinds zes uur plaatselijke tijd zijn de stemhokjes opengegaan op de Filipijnen, maar dat ging niet zonder enig tumult. Bij een schietpartij op het eiland Mindanao, in het zuiden van het land, kwamen drie veiligheidsagenten om het leven. Op het eiland ontploften ook meerdere granaten, waarbij negen gewonden vielen.

De Filipijnse burgers kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor Marcos jr., de zoon van voormalig dictator Ferdinand Marcos, of voor de liberale Leni Robredo, die nu nog vicepresident van het land is. Volgens de peilingen is Marcos jr. de grote favoriet en zelfs de uittredende president Rodrigo Duterte heeft zijn steun aan Marcos toegezegd.

Nog voor de stemlokalen hun deuren openden, gingen er twee granaten af op het eiland Mindanao, waar verschillende gewapende groeperingen hun basis hebben. In de gemeente Datu Unsay vielen negen slachtoffers, terwijl bij de tweede granaataanval, die slechts enkele minuten later plaatsvond, in Shariff Aguak niemand gewond raakte. De slachtoffers waren vroeg vertrokken uit de afgelegen bergdorpen om hun stem uit te brengen in het gemeentehuis.

In de gemeente Buluan op hetzelfde eiland vielen, kort nadat de verkiezingen van start waren gegaan, enkele gewapende mannen binnen in het stembureau. Ze openden het vuur in de school die als stemlokaal werd gebruikt, waarbij drie veiligheidsagenten om het leven kwamen. Een vierde agent raakte gewond. Volgens de voormalige burgemeester Ibrahim Mangudadatu konden de andere mensen snel dekking vinden toen de gewapende mannen begonnen te schieten.

Verkiezingen op de Filipijnen gaan vaak gepaard met explosies, beschuldigingen van fraude of geweld. De politie en het leger verkeren in de hoogste staat van paraatheid.