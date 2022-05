Met een handigheidje heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de weerbarstige MR buitenspel gezet om gokreclame te kunnen verbieden. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is misnoegd.

‘De MR is frontaal tegen het voorstel om gokreclame te verbieden’, tweet Bouchez. Deze maatregel is overdreven en gaat tot grote financiële moeilijkheden leiden in onder meer de sportsector. Willen we ...