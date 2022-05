Benzineprijs stijgt tot recordniveau

De prijs van benzine aan de pomp stijgt dinsdag met meer dan 5 cent per liter. De prijs voor een volle tank van 50 liter stijgt zo met ruim 2,5 euro. Nooit eerder was de brandstof zo duur.

Een liter benzine 95 (E10) mag vanaf dinsdag maximaal 1,957 euro kosten, een stijging met 5,4 cent. De maximumprijs van een liter benzine 98 (E5) klimt met 5,8 cent tot 2,069 euro per liter.

Daarmee liggen de maximumprijzen nog hoger dan de records van midden maart. Toen kostten benzine 95 en 98 respectievelijk tot 1,951 en 2,023 euro per liter.

In maart voerde de regering een tijdelijke verlaging van de accijnzen op brandstoffen door, waardoor de maximumprijzen van benzine met 17,5 cent daalden. Zonder die korting zouden de prijzen nu nog hoger zijn.

De vastgelegde brandstofprijzen hangen af van de schommelingen van de noteringen van olieproducten op de internationale markten. Die zijn met name in verband met de Russische inval in Oekraïne de hoogte ingegaan.