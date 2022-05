Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Moskou heeft Russisch president Vladimir Poetin geen grote nieuwe inzichten gegeven in het verdere verloop van de oorlog. Hij beperkte zich al bij al tot het rechtvaardigen van de aanval, maar sprak geen oorlogsverklaring uit. Ook de overwinning uitroepen, gebeurde niet.

Al meteen bij aanvang van de toespraak is Poetin overgeschakeld op het bespreken van de situatie in Oekraïne. Hij haalde daarbij meteen zwaar uit naar het Westen, en stelde dat de Russische troepen net vechten om een nieuwe wereldoorlog te vermijden.

Volgens hem was het Westen eind vorig jaar een aanval op de Donbas en de Krim aan het voorbereiden. Daarnaast hekelde hij in zijn elf minuten durende toespraak de aanwezigheid van de Navo in de regio. De dreiging nam dag na dag toe, en Rusland kon niet anders dan reageren, zei hij. ‘Niemand zal de lessen van de Tweede Wereldoorlog vergeten. Er is in deze wereld geen plaats voor Nazi’s’.

Hij loofde daarom ook de militairen die de Donbas momenteel ‘bevrijden’ van Kiev. ‘Vandaag vechten jullie voor ons volk in de Donbas, en voor de veiligheid van Rusland, ons moederland.’ Hoe lang de ‘militaire operatie’ in de regio nog zou duren, gaf hij niet aan.

Er volgde ook een minuut stilte voor de gesneuvelde Russische soldaten. Hij sprak van een ‘onvervangbaar verlies voor hun families’ en ‘een tragedie voor ons allen’. Tegelijk beloofde hij ‘cruciale hulp’ aan ‘de kinderen van alle gevallen kameraden’.

In een opmerkelijke passage wees Poetin op de eensgezindheid van Rusland. ‘Soldaten en officieren staan hier schouder aan schouder, afkomstig uit de vele regio’s van ons grote land. De vijand probeerde ons te verdelen en van binnenuit te verzwakken, maar is gefaald. Nu vechten onze strijders van verschillende afkomst als broers aan elkaars zijde, klaar om elkaar voor de kogels te beschermen. Dit is de kracht van Rusland’.

Ondanks die retoriek wees Poetin erop dat het nazisme niet alleen door Rusland werd overwonnen. Hij herinnerde eraan dat Britse, Franse en Amerikaanse troepen aan de zijde van het Sovjetleger meevochten.