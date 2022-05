Levenloos lichaam van jager (63) gevonden op Kemmelberg

In het provinciedomein Kemmelberg in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland is zondagavond een levenloos lichaam teruggevonden. Politie en parket startten een onderzoek op.

Het lichaam werd ontdekt vlak bij een wandelpad dat door het heuvelachtige provinciedomein loopt. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse. Het wandelpad, in de buurt van de Klokhofweg in Dranouter, werd afgesloten. De brandweer werd gevraagd om extra licht te leveren, zodat de politie, de wetsgeneesheer, het labo, en een wapendeskundige hun onderzoek gemakkelijker konden uitvoeren. Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd.

Het bleek te gaan om het lichaam van de 63-jarige Patrick Geelhand de Merxem. Het lichaam lag naast een dode ree en een jachtwapen, en had een schotwond. Het slachtoffer is lid van de adellijke familie Geelhand de Merxem. Hij was de oprichter en bezieler van de wildbeheereenheid In Flanders Fields, en een fervent jager.