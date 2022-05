Minister Van Quickenborne weert gokreclames: ‘Het is de spuigaten uitgelopen. Dat moet stoppen’

Met een drastische inperking van zowat alle reclame voor gokken wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tegen eind dit jaar komaf maken met het bombardement aan reclameboodschappen waarmee gokbedrijven iedereen om de oren slaan, ook jongeren. ‘Ze maken steeds meer winst op kap van mensen met een verslaving. De gevolgen zijn afschuwelijk. Daarom moeten we durven zeggen: Stop.’

Geen gokreclame meer op televisie, op de radio en in de bioscoop. Geen betaalde advertenties meer op websites en op Facebook, Instagram en andere social media. Geen reclame meer in tijdschriften of kranten ...