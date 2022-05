Houthalen opgeschrikt door ontploffing springtuig

Rond 4 uur maandagochtend heeft er in Houthalen een kleine ontploffing plaatsgevonden aan een woning in de Ahornstraat in Houthalen. De schade aan het huis is groot. Er vielen geen gewonden maar er is nog ontploffingsgevaar. De politie heeft een perimeter ingesteld en de bewoners van de omliggende straten moeten in huis blijven.

‘Er is aanzienlijke schade aan en rond de woning. Er zijn geen gewonden. De politie was meteen ter plaatse en heeft een perimeter van 100 meter ingesteld rond de woning en in drie straten. Inwoners moeten voorlopig thuisblijven. De ontmijningsdienst van het leger is er nu aan het werk. Er is geen verder gevaar meer volgens Dovo’, aldus burgemeester Alain Yzermans (Vooruit).

In de Ahornstraat is uitgebreid onderzoek bezig. De politiezone Carma en meerdere gerechtelijke diensten zijn aanwezig om de explosie te onderzoeken.