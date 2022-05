Vanaf maandag ernstige hinder rond Sportpaleis Antwerpen door Oosterweelwerken

Aan het verkeerscomplex Schijnpoort nabij het Antwerpse Sportpaleis starten maandag een aantal voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding die voor heel wat hinder dreigen te zorgen. Op de Schijnpoortweg is er in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar.

De werken moeten er onder meer voor zorgen dat fietsers en voetgangers de toekomstige Oosterweelwerf veilig kunnen passeren. Er komt een dubbelrichtingfietspad en een verbeterde oversteek ter hoogte van het Sportpaleis, zodat na de zomer het fiets- en voetpad aan de overkant van het Sportpaleis kan worden afgesloten.

Ook voor de doorstroming van het wegverkeer tijdens de Oosterweelwerken zijn volgens Lantis enkele ingrepen nodig. De aannemer zal de komende maanden de middenbermen verharden en verouderde traminfrastructuur verwijderen op de Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan in de buurt van het Sportpaleis. Het kruispunt van de bedrijvenzone Sportpaleis met de Schijnpoortweg wordt eveneens heringericht, zodat het verkeer daar vlot richting Burgemeester G. Theunisbrug kan rijden.

In het kader van het Oosterweelproject staat bij Schijnpoort een nieuw aansluitingscomplex gepland. Je zal er in de toekomst de Antwerpse ring (R1) kunnen oprijden naar het zuiden en richting Nederland. De nieuwe R1 zal er onder de Schijnpoortweg komen, in de plaats van het viaduct van Merksem.