Weerbericht | Overwegend zonnig en warm

Het is maandag in de voormiddag overal zonnig. In de namiddag ontstaan er hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas stapelwolken. Elders blijft het meestal zonnig met stilaan enkele hoge sluierwolken vanaf het westen. Het wordt in het binnenland warm voor de tijd van het jaar met maxima van 19 à 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot plaatselijk 24 of 25 graden in het centrum, meldt het KMI.

De overwegend zwakke oostenwind draait naar het zuiden tot het zuidwesten of wordt soms veranderlijk. In de namiddag ontstaat er in de kustregio een noordelijke zeebries.

Maandagavond is het meestal lichtbewolkt met enkele hoge wolkenvelden en in de Ardennen aanvankelijk nog stapelwolkjes. Volgende nacht verwachten we eerst weinig wolken, maar geleidelijk neemt de hoge bewolking vanaf het westen toe. Het is aanhoudend droog met minima tussen 8 en 11 graden in de Ardennen en van 11 tot 14 graden elders. De zwakke zuidelijke wind wordt stilaan soms matig.

Dinsdag verwachten we vrij veel hogere wolken. Het blijft nagenoeg overal droog met slechts hier en daar kans op wat tijdelijk gedruppel. Het blijft warm met maxima van 21 graden in de Hoge Venen tot 26 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidelijke richtingen en later matig of aan zee vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.